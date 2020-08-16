Son dakika haber! Mogadişu'da patlama
Son dakika haberleri... Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi.
16.08.2020 18:16 | Son Güncelleme: 16.08.2020 19:03
Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Lido Plajı'nda bulunan bulunan Elite Otel'de patlama meydana geldi. Görgü tanıkları, patlamanın ardından silah sesleri duyduklarını aktardı. Polis Sözcüsü Sadik Ali yaptığı açıklamada, patlamayı doğrularken, ilerleyen saatlerde olayla ilgili detayların paylaşılacağını aktardı. - MOGADİŞU
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Kaynak: İHA