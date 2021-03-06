Son dakika haber | - Mogadişu'da bombalı saldırı: 20 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | - Mogadişu'da bombalı saldırı: 20 ölü

06.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:47

Son dakika habere göre - Mogadişu'da bombalı saldırı: 20 ölü Somali'nin başkenti Mogadişu'da liman bölgesi yakınlarındaki bir restoranın önünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 20 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı.

- Mogadişu'da bombalı saldırı: 20 ölü

MOGADİŞU - Somali'nin başkenti Mogadişu'da liman bölgesi yakınlarındaki bir restoranın önünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 20 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da liman bölgesi yakınlarında bulunan Lul Yemeni adlı restoranının önünde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Restoranın önünde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 20 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle bir binanın da çöktüğü bildirildi.

Son dakika haber | - Mogadişu'da bombalı saldırı: 20 ölü
Son dakika haber | - Mogadişu'da bombalı saldırı: 20 ölü
Son dakika haber | - Mogadişu'da bombalı saldırı: 20 ölü
Son dakika haber | - Mogadişu'da bombalı saldırı: 20 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses Esra Dermancıoğlu
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | - Mogadişu'da bombalı saldırı: 20 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 17:47:47. #1.15#
title