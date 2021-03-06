Son dakika haber! - Mogadişu'da bombalı saldırı: 20 ölü

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Gelen son dakika haberine göre - Mogadişu'da bombalı saldırı: 20 ölü Somali'nin başkenti Mogadişu'da liman bölgesi yakınlarındaki bir restoranın önünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 20 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı.

- Mogadişu'da bombalı saldırı: 20 ölü

MOGADİŞU - Somali'nin başkenti Mogadişu'da liman bölgesi yakınlarındaki bir restoranın önünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 20 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da liman bölgesi yakınlarında bulunan Lul Yemeni adlı restoranının önünde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Restoranın önünde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 20 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle bir binanın da çöktüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı