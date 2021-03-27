Son dakika! Mobilya üretim işletmesinde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika! Mobilya üretim işletmesinde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya üretim işletmesinde çıkan yangın söndürüldü.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya üretim işletmesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgilere göre yangın Mobilya Sanayi 4. Sokak üzerinde bulunan bir mobilya üretim işletmesinde meydana geldi. Yangını gören çevredeki esnaflar, el birliği ile işletme içerisinde bulunan mobilya üretim malzemelerini, Kalender Caddesi üzerine istifledi.

Olay yerine gelen İtfaiye Ekipleri yangına müdahale ederken, çevredeki esnaflar da malzemeleri dışarıya çıkarmaya devam etti.

Harlamadan yaklaşık 1 saat süren yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika! Mobilya üretim işletmesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika! Mobilya üretim işletmesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika! Mobilya üretim işletmesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika! Mobilya üretim işletmesinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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