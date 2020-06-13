Son dakika haber! Mobilya taşıyan kamyon, trafik ışıklarında duran tıra böyle çarptı Son dakika habere göre Mobilya taşıyan kamyon, trafik ışıklarında duran tıra böyle çarptı Ordu'nun Ünye ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Mobilya taşıyan kamyon, trafik ışıklarında duran tıra böyle çarptı ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Trabzon'a mobilya taşıdığı öğrenilen Ahmet Aksu idaresindeki 55 HC 127 plakalı kamyon, Günpınarı Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde trafik ışıklarında duran Ebubekir Oluç idaresindeki 47 PE 979 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada kamyon şoförü Ahmet Aksu kazada yaralanmış, yanında olduğu öğrenilen Adem Tara isimli vatandaş ise olay yerinde hayatını kaybetmişti. O kazanın yaşandı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları ise kaza anını anbean kaydetti. Kaynak: İHA