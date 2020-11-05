Son dakika haber... Mobilya fabrikasında yangın
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Son dakika haber... Mobilya fabrikasında yangın

05.11.2020 21:51 | Son Güncelleme: 05.11.2020 21:55
Son dakika haber... Mobilya fabrikasında yangın

Son dakika haberler... BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, çevrede bulunan iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, çevrede bulunan iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken fabrikada maddi hasar oluştu. 

Akhisar Mahallesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında, akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın, mobilyaların alev almasıyla kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden fabrika çalışanları binayı tahliye ederken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemi alırken alevlerin çevrede bulunan iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangına 14 itfaiye personeli ve 5 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken fabrikada maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Son dakika haber... Mobilya fabrikasında yangın
Son dakika haber... Mobilya fabrikasında yangın
Son dakika haber... Mobilya fabrikasında yangın
Son dakika haber... Mobilya fabrikasında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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