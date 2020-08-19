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Son dakika haber! MKE Ankaragücü'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Son dakika haber! MKE Ankaragücü'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı
19.08.2020 17:01 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:47

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar'da kampta bulunan futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanları, Kovid-19 testine tabi tutuldu.

Açıklamada, "Yapılan testler sonucunda takımımızda pozitif vakaya rastlanılmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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