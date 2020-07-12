HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika haber... MKE Ankaragücü-Galatasaray maçından notlar

Gelen son dakika haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü karşısında, takımını bir önceki lig maçına göre iki değişiklik yaparak sahaya sürdü.

Son dakika haber... MKE Ankaragücü-Galatasaray maçından notlar
12.07.2020 19:07 | Son Güncelleme: 12.07.2020 19:11

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü karşısında, takımını bir önceki lig maçına göre iki değişiklik yaparak sahaya sürdü.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Terim, hafta içi Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 kaybettikleri maçın ilk 11'inde iki değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılılarda Ryan Donk ve Mariano Filho'nun yerine, genç oyuncu Emin Bayram ile sarı kart cezası sona eren Marcelo Saracchi ilk 11'de sahaya çıktı.

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü karşısındaki 11'i, Okan Kocuk, Linnes, Emin Bayram, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük'ten oluştu.

Galatasaray, 6 Türk futbolcuyla sahada

Fatih Terim, MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de 6 Türk futbolcuya şans verdi.

Sarı-kırmızılı takımda, birçok yabancı futbolcu sakatlık veya cezası nedeniyle başkentte forma giyemedi. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Radamel Falcao, Mario Lemina, Ryan Donk ve cezalı olan Sofiane Feghouli'nin yokluğunda ilk 11'de altyapıdan Emin Bayram'ın yanı sıra Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük mücadele etti.

17 yaşındaki Emin Bayram sahaya kaptan çıktı

Teknik direktör Fatih Terim, 17 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı sahaya kaptan olarak çıkardı.

Profesyonel kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında ilk 11'de oynayan Emin Bayram'a kaptanlık pazubendi verildi.

Emin, bu sezon daha önce 3 lig maçında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, maçtan önce yayıncı kuruluşa Emin Bayram'la ilgili yaptığı açıklamada, "Donk, dün bileğinden sakatlık yaşadı. Oynayamayacağını ifade edince Emin'e şans verdik. İnşallah iyi de oynayacak. Onun için iyi bir fırsat. Aynı zamanda takım kaptanımız. 9 senedir Galatasaray'da. En eski o. Ona kaptanlığı verdik. Kendisine de söyledim. Her hatasında onu affedecek bir hocası ve camiası, her hatasını hoş görecek taraftarı var. Ona, çıkıp oynamak kalıyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Ryan Donk, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Falcao 19. maçını kaçırdı

Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle yine takımdaki yerini alamadı.

Sezonda aşil tendonu, baldır ve adale sakatlıkları yaşayan Radamel Falcao, transferinden sonra Galatasaray'ın oynadığı 41. resmi maçın 19'unu kaçırdı.

Yıldız futbolcu, görev aldığı 22 resmi müsabakada ise 11 kez ağları havalandırdı.

MKE Ankaragücü'nde Rodrigues kadro dışı

MKE Ankaragücü'nün önemli futbolcularından Gerson Rodriuges, maç öncesi takım arkadaşı Ante Kulusic'le yaşadığı tartışma nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Maç öncesi ikili arasında çıkan tartışma sonucu yönetim ve teknik heyetin kararıyla Rodrigues, karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum Dünya
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı 3. Sayfa
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı Güncel
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı 3. Sayfa
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti Politika
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi 3. Sayfa
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu
Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan!' diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan 3'üncüsü de yakalandı
200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan 3'üncüsü de yakalandı
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
Endonezya'da 300'den fazla reşit olmayan çocuğu istismar eden Fransız yakalandı
Endonezya'da 300'den fazla reşit olmayan çocuğu istismar eden Fransız yakalandı
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından duygularını anlattı: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından duygularını anlattı: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım
Sokak ortasında sevgilisini öldüren şahıs daha sonra intihar etti
Sokak ortasında sevgilisini öldüren şahıs daha sonra intihar etti
Diagne'den kafa karıştıran Trezeguet paylaşımı! Fotoğrafa sosyal medyadan yorum yağdı
Diagne'den kafa karıştıran Trezeguet paylaşımı! Fotoğrafa sosyal medyadan yorum yağdı
Son Dakika: İBB, Heybeliada'da çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı
Son Dakika: İBB, Heybeliada'da çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
Süper Lig'de kritik maç başladı! Canlı anlatım
Süper Lig'de kritik maç başladı! Canlı anlatım
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
Ali Babacan'dan 'Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Celal Adan Yılmaz Tunç Halife Hafter Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Davran Ebru Gündeş Mabel Matiz İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Tamer Tuna Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla Bursa Çocuk Temmuz Ayasofya
Şu an buradasınız: Son dakika haber... MKE Ankaragücü-Galatasaray maçından notlar - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 19:53:29. #1.15#
title