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Son dakika haber... MİT ve TSK'dan Gara'da operasyon: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber... MİT ve TSK'dan Gara'da operasyon: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre MİT ve TSK'dan Gara'da operasyon: 9 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde gerçekleştirdiği ortak operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'dan Gara'da operasyon: 9 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde gerçekleştirdiği ortak operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; güvenlik güçleri yurt içinde ve dışında terörle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, MİT ve TSK, 9 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde ortak operasyon düzenledi. Operasyonda, 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Irak'ın kuzeyinde 9 PKKKCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

 MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 9 PKKKCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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