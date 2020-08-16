Son dakika haber! MİT, PKK'nın silahlı eylemlere başlamasının yıl dönümü 15 Ağustos'taki Sansasyonel Eylem...
Gelen son dakika haberine göre MİT, PKK'nın silahlı eylemlere başlamasının yıl dönümü 15 Ağustos'taki Sansasyonel Eylem planlamalarını boşa çıkardı.
16.08.2020 14:55 | Son Güncelleme: 16.08.2020 16:02
MİT, PKK'nın silahlı eylemlere başlamasının yıl dönümü 15 Ağustos'taki Sansasyonel Eylem planlamalarını boşa çıkardı. MİT sahadan yürüttüğü yerel istihbari çalışmalar neticesinde; PKK'nın ilk silahlı eylemini gerçekleştirdiği 15 Ağustos'un yıldönümünde üç farklı PKK hücresinin Türkiye'de sansasyonel eylemler planladığını istihbar etti. - ANKARA
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Kaynak: İHA