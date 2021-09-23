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Son dakika haber | MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gürbüz Sevilay'ın yargılanmasına devam edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gürbüz Sevilay'ın yargılanmasına devam edildi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla Özbekistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Gürbüz Sevilay'ın yargılanmasına devam edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla Özbekistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Gürbüz Sevilay'ın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Sevilay hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'örgüte silah sağlama' suçlarından 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sevilay'ın, savunma sanayi alanında faaliyet gösterdiği ve darbe girişiminden sonra ihraç edilen FETÖ mahrem imamlarına kendi şirketinde görev verdiği ve bu kişiler aracılığıyla da Pkk mensuplarıyla irtibata geçtiği belirlenmişti. Ayrıca Sevilay'ın PKK'nın saldırı ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak için örgüt sorumlularıyla Irak ve Suriye'de görüştüğü tespit edilmişti. PKK'nın sözde yetkilileriyle görüşmekteki amacının örgüte silah sağlamak için olmadığını, petrol sahasının korunması için radar sistemi istediklerini iddia etti.

Kuzey Irak'a yağ fabrikalarına makine satmak için gittiğini iddia eden Sevilay, "Oraya yatırım yapmak için gitmedim. Petrol sahası için benden radar sistemi istediler, benim görüşmemin konusu buydu. İlk başta PKK'ya silah sağlandığını anlamadım, anladığımda da iletişimimi kestim" ifadelerini kullandı.

Sevilay, FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu olarak Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Orhan İnandı'nın kendisi hakkındaki söylemlerine karşılık olarak "İnandı'yı tanırım ama beyanlarına bir diyeceğim yok. Bütün bildiklerimi anlattım" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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