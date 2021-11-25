Son dakika haber | MİT operasyonuyla Gara ve Kandil'de 6 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Son dakika haber | MİT operasyonuyla Gara ve Kandil'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Son dakika haber | MİT operasyonuyla Gara ve Kandil'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika habere göre Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda Gara'da 4, Kandil'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda Gara'da 4, Kandil'de 2 Pkk'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik birimlerinin Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları sürüyor.

MİT tarafından bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda, Gara'da 4, Kandil'de de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdi. Gara'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin PKK/KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularından "Botan" kod adlı Nihat Gören olduğu belirlendi.

Bir süre PKK'nın "TAK" yapılanmasında yer alan terörist Gören'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Pençe operasyonlarında yaralandığı, tedavisi sonrasında Gara'da faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Son dakika haber! MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 4, Kandil'de 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Son dakika haber! MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 4, Kandil'de 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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