Son dakika haber! MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında mütalaa
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Son dakika haber! MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında mütalaa

Bir son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 1'i firari 8 sanığın yargılandığı davada mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıkların ayrı ayrı "devletin gu¨venligˆine ve siyasal...

Son dakika haber! MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında mütalaa
08.09.2020 13:01 | Son Güncelleme: 08.09.2020 13:05

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 1'i firari 8 sanığın yargılandığı davada mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıkların ayrı ayrı "devletin gu¨venligˆine ve siyasal yararlarına ilis¸kin bilgileri ac¸ıklama" ve "2937 Sayılı Devlet I·stihbarat Hizmetleri ve Milli I·stihbarat Tes¸kilatı Kanunu'na muhalefet" suçlarından 19 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada cumhuriyet savcısı, celse arasında davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Savcılık mütalaasında, tutuklu sanıklar Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç ile tutuksuz sanıklar Barış Terkoğlu, Aydın Keser, Ferhat Çelik, Eren Ekinci ile firari sanık Erk Acarer'in, u¨zerine atılı MİT mensubu olan s¸ehitlerin kimlik bilgilerini ve dolayısıyla da ailelerinin kimlik bilgilerini, c¸alıs¸tıkları go¨rev ve faaliyetlerine ilis¸kin bilgileri yayımlamak, yaymak ve ac¸ıklamak suretiyle "2937 Sayılı Devlet I·stihbarat Hizmetleri ve Milli I·stihbarat Tes¸kilatı Kanunu"nun 27/3. fıkrasında tanımlanan suc¸ ile TCK'nın 329. maddesinde tanımlanan "devletin gu¨venligˆine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri ac¸ıklama" suc¸larını is¸ledikleri belirtildi.

Sanıkların atılı suçlardan ayrı ayrı 8 yıldan 19 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, sanıklar Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç da tutukluluk halinin devamına, sanık Erk Acarer'in ise firari olması nedeniyle savunması henüz alınamadığından dosyasının ayrılmasına karar verilmesi talep edildi.

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Kaynak: AA

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