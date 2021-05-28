Son dakika haber! Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek Manisa ve Eyüpspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.
Son dakika haberi: Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek Manisa ve Eyüpspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.
Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek Manisa ve Eyüpspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan