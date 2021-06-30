Son dakika haber | Mısırlı işadamı Ratib, "tarihi eser kaçakçılığı" soruşturması kapsamında 15 gün daha gözaltında tutulacak

Gelen son dakika haberlerine göre Mısır'da yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mısırlı işadamı Hasan Ratib'in gözaltı süresinin 15 gün daha uzatılmasına karar verildi.

Mısır'da yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mısırlı işadamı Hasan Ratib'in gözaltı süresinin 15 gün daha uzatılmasına karar verildi.

Devlet gazetelerinden "Ahbar el-Yevm"de yer alan haberde, "arkeolojik kazılar için mali kaynak sağlamak ve tarihi eser kaçakçılığı" suçlamalarından yakalanan Ratib'in gözaltı süresinin uzatıldığı bilgisine yer verildi.

Haberde, Ratib'in tüm mal varlığının mahkeme kararıyla geçici olarak dondurulduğu aktarıldı.

Gözaltına alınan Ratib'in, arkeolojik kazılara yaklaşık 50 milyon cüneyh (yaklaşık 3,2 milyon dolar) mali destek sağladığı belirtildi.

İşadamı Ratip hakkında, dün eski milletvekili Ala Hasaneyn'e arkeolojik kazılar için mali kaynak sağladığı iddiasıyla gözaltı kararı alınmıştı.

Gözaltına alınan Ratib, hakkındaki iddiaları yalanlayarak kimseye para vermediğini savunmuş ve eski milletvekili Hasaneyn ile Peygamber sevgisinin de dile getirildiği zikir meclisinde tanıştığını öne sürmüştü.

Mısır Başsavcılığı eski milletvekili Hasaneyn ile 16 kişiye "tarihi eser kaçakçılığı için çete oluşturma ve çok sayıda tarihi eser ile heykel bulundurma" suçlaması yöneltmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat