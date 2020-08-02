Son dakika haber: Mısır ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Son dakika haber: Mısır ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Son dakika güncel haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Mısır'da 4 bin 834'e, Tunus'ta 51'e yükseldi.

Son dakika haber: Mısır ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
02.08.2020 04:35 | Son Güncelleme: 02.08.2020 04:50

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Mısır'da 4 bin 834'e, Tunus'ta 51'e yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 29 kişinin daha hayatını kaybettiği, ülkedeki toplam can kaybının 4 bin 834'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 238 yeni vakanın tespit edildiği, virüse yakalananların sayısının 94 bin 316'ya, iyileşenlerin sayısının ise 41 bin 137'ye ulaştığı aktarıldı.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 17 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiği, toplam vakaların 1552'ye ulaştığı, bunlardan 1217 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

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Kaynak: AA

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