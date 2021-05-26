Son dakika haber! Mısır ve Pakistan ortak askeri tatbikat başlattı

Gelen son dakika haberlerine göre Mısır ve Pakistan hava kuvvetleri bugün, "Gökyüzü Koruyucuları-1" isimli ortak askeri tatbikata başladı.

Mısır ve Pakistan hava kuvvetleri bugün, "Gökyüzü Koruyucuları-1" isimli ortak askeri tatbikata başladı.

Mısır Ordusu Resmi Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, ilk kez Mısır'da başlatılan "Gökyüzü Koruyucuları-1" tatbikatının Kahire-İslamabat arasındaki iyi ilişkiler ışığında iki ülke ordularının karşılıklı tecrübe paylaşımı ve kabiliyetlerini en üst düzeye çıkarma amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Rifai, Mısır ve Pakistan askeri güçlerinin ortak hareket edebilme yeteneklerini güçlendireceğini kaydettiği tatbikatın, ortak düşman hedeflerine karşı saldırı ve hedef olabilecek önemli kişilerin korunmasını da içeren bir dizi özel operasyonu da kapsadığını bildirdi.

Rifai, "Gökyüzü Koruyucuları-1" ortak tatbikatın birkaç gün süreceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık