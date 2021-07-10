Son dakika haber! Mısır tarlasında uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haber! Mısır tarlasında uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Mısır tarlasında uyuşturucu operasyonu 190 bin kök Hint keneviri ve 415 kilogram esrar ele geçirildi Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde mısır tarlasına ekilmiş 190 bin kök Hint keneviri ile tarlada gizlenmiş 415 kilogram esrar ele geçirildi.

Mısır tarlasında uyuşturucu operasyonu

190 bin kök Hint keneviri ve 415 kilogram esrar ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde mısır tarlasına ekilmiş 190 bin kök Hint keneviri ile tarlada gizlenmiş 415 kilogram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen kişileri takibe aldı. İlçe kırsalında dış kısımlarında mısır ekili olan 24 dönümlük tarlada arama yapan jandarma ekipleri, tarlanın iç taraflarında 190 bin kök Hint keneviri, 415 kilogram esrar, 1 uzun namlulu tüfek, 1 pompalı tüfek ve bu silahlara ait 17 mermi ile 1 elektronik terazi buldu. Aralarında kadınların da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla 1'i ise ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı. Ele geçirilen 190 bin kök Hint keneviri tarladan sökülerek imha edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haber! Mısır tarlasında uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber! Mısır tarlasında uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber! Mısır tarlasında uyuşturucu operasyonu
Son dakika haber! Mısır tarlasında uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı

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