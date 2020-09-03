Son dakika haber... Mısır tarlalarından 2 bin 600 kök kenevir çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Mısır tarlalarından 2 bin 600 kök kenevir çıktı

Son dakika haberine göre SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, mısır tarlalarında ekili, boyları yaklaşık 3 metreyi bulan 2 bin 600 kök kenevir bulundu.

Son dakika haber... Mısır tarlalarından 2 bin 600 kök kenevir çıktı
03.09.2020 18:12 | Son Güncelleme: 03.09.2020 18:16

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, mısır tarlalarında ekili, boyları yaklaşık 3 metreyi bulan 2 bin 600 kök kenevir bulundu. 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca alınan ihbar üzerine yürütülen istihbari çalışma sonucunda İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Çarşamba ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda jandarmanın narkotik köpeği 'Ozon'da yer aldı. Belirlenen adreslere gelen jandarma ekiplerinin yaptıkları aramada; ev, eve ait eklentiler ve mısır tarlalarında 81 kilo kubar esrar maddesi ile ele geçirildi. Mısır tarlalarında dikili halde bulunan 2 bin 600 kök kenevirinin boylarının 3 metreyi bulduğu tespit edildi. Ayrıca esrar maddeleri ile bağlantılı olduğu değerlendirilen elektronik teraziye de ekiplerce el konuldu. 3 şüpheli, gözaltına alındı. 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Fatma Girik Yıldız Tilbe Deniz Akkaya Mustafa Sandal
Spor Falcao Şenol Güneş Sergen Yalçın Enner Valencia Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Osman Çilenti Kurtuluş Yurt Derya Çayırgan Süleyman Sarılar
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Mısır tarlalarından 2 bin 600 kök kenevir çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 18:42:49. #1.15#
title