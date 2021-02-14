Son dakika haber | Mısır Tarihi Eserler ve Turizm Bakanlığı, dünyanın en eski bira fabrikasının Suhac kentinde bulunduğunu duyurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Mısır Tarihi Eserler ve Turizm Bakanlığı, dünyanın en eski bira fabrikasının Suhac kentinde bulunduğunu duyurdu

14.02.2021 18:09 | Son Güncelleme: 14.02.2021 18:12
Son dakika haber | Mısır Tarihi Eserler ve Turizm Bakanlığı, dünyanın en eski bira fabrikasının Suhac kentinde bulunduğunu duyurdu

Son dakika haberi... Mısır'ın güneyinde yer alan Suhac şehrinin Abidos bölgesinde dünyanın en eski bira fabrikası ortaya çıkarıldı.

Mısır'ın güneyinde yer alan Suhac şehrinin Abidos bölgesinde dünyanın en eski bira fabrikası ortaya çıkarıldı.

Mısır Tarihi Eserler ve Turizm Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Mısırlı ve Amerikalı arkeologların yürüttüğü ortak çalışmalar neticesinde Suhac kentinin güneyinde bulunan Abidos bölgesinde dünyanın en eski bira fabrikasının gün yüzüne çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Bulunan bira fabrikasının milattan önce 3273 ila 2987 yıllarına, Mısır'ın ilk firavunlarından Kral Narmer'in dönemine dayandığı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Yürütülen çalışmaların ardından fabrikanın, bira üretimi için birim olarak kullanılan sekiz büyük bölümden oluştuğu ve her bölümde "tahıl ve su karışımını ısıtmak için iki sıra halinde düzenlenmiş yaklaşık 40 çömlek havuzu" bulunduğu açıklandı.

Tek seferde 22 bin 400 litre üretim yapabilen fabrikadan, kraliyet ritüellerine bira tedarik edildiği sanılıyor.

20. yüzyılda İngiliz arkeologlardan oluşan bir grup araştırmacı daha önce böyle bir fabrikanın varlığından bahsetmiş ancak konumu veya fabrika hakkında detaylı bilgi vermemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mehmet Ali Çelebi
Magazin Hadise Emina Jahovic Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Arda Turan Deniz Türüç Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Mısır Tarihi Eserler ve Turizm Bakanlığı, dünyanın en eski bira fabrikasının Suhac kentinde bulunduğunu duyurdu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 18:30:19. #1.16#
title