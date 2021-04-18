Son dakika haber: Mısır Sağlık Bakanlığı: Kalyubiye'deki tren kazasında 11 kişi öldü, 98 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Mısır'ın Kalyubiye vilayetindeki tren kazasında 11 kişinin öldüğü, 98 kişinin yaralandığı açıklandı.

Mısır'ın Kalyubiye vilayetindeki tren kazasında 11 kişinin öldüğü, 98 kişinin yaralandığı açıklandı.

Mısır Sağlık Bakanlığının açıklamasında, başkent Kahire'nin kuzeyindeki Kalyubiye vilayetine bağlı Tuh kentinde Kahire-Mansura seferini gerçekleştiren trenin yaptığı kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 98 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, kazanın nedenini araştırmak için bir komite oluşturulması için hükümeti görevlendirdi.

Mısır Demiryolları Kurumundan gün içerisinde yapılan açıklamada, 949 sefer sayılı Kahire-Mansura yolcu treninin Kalyubiye kentinde raylardan çıktığı ve 4 vagonun devrildiği belirtilmişti.

Kurumdan ismini açıklamayan bir yetkili, kazada 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Mısır'da 26 Mart'ta da tren kazası meydana gelmiş ve 32 kişi ölmüş, 66 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy