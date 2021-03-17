Son dakika haber! Mısır ile ABD deniz kuvvetleri Kızıldeniz'de ortak askeri tatbikat yaptı

Son dakika habere göre Mısır ile Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) deniz kuvvetleri, Kızıldeniz'in güneyinde ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Mısır ile Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) deniz kuvvetleri, Kızıldeniz'in güneyinde ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Mısır Ordusu Resmi Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, tatbikata ABD'nin Amfibi gemisi "Uss Somerset-LPD 25" ile Mısır'ın "Şarm eş-Şeyh" fırkateyninin katıldığını aktardı.

Rifai, tatbikatın Mısır deniz kuvvetlerinin "dost" ülkelerle yürüttüğü, deniz birliklerinin muharebe yeteneklerini artırma ve bölgede deniz güvenliği ile istikrarı sağlamaya katkı sunan ortak tatbikatlar kapsamında gerçekleştiğini bildirdi.

Sözcü Rifai, tatbikat kapsamında "hava, yüzey ve denizaltı" olmak üzere denizden gelebilecek tehditlere karşı birçok alanda çeşitli manevraların gerçekleştiğini ve deniz güvenliği prosedürlerine ilişkin eğitimin de verildiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, tatbikatın Mısır ile ABD arasındaki stratejik ortaklık ve ikili ilişkilerin olumlu seyrinin bir göstergesi olduğuna vurgu yapıldı.

Mısır ve ABD Kızıldeniz'de son olarak 23 Nisan 2017'de ortak askeri tatbikat düzenlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık