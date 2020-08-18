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Son dakika haber | Mısır İhvanı: BAE-İsrail anlaşması Filistin davasına ihanettir

Son dakika gündem haberi... Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasını "Filistin davasına ihanet" ve "normalleşmenin uğursuz bataklığına düşmek" olarak nitelendirdi.

Son dakika haber | Mısır İhvanı: BAE-İsrail anlaşması Filistin davasına ihanettir
18.08.2020 18:07 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:07

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasını "Filistin davasına ihanet" ve "normalleşmenin uğursuz bataklığına düşmek" olarak nitelendirdi.

İhvan'a ait internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada "BAE'nin Siyonist oluşumla entegre ilişkiler kurma kararı ve daha fazla Arap rejimini normalleşmenin uğursuz bataklığına sürükleme çabaları" kınandı.

BAE'nin bu kararının Filistin davasına, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ihanet, ülkelerini savunmak için hayatlarını veren tüm Filistinli şehitlerin kanını hiçe saymak ve Filistin halkının uluslararası hukuktan doğan haklarının açıkça ihmali anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, Filistinli gruplara "aralarındaki anlaşmazlıklara son verip Filistin'i özgürleştirmek için birlik olmaları ve Filistin davasının tasfiyesi için yapılan planlara karşı mücadele etmeleri" çağrısı yapıldı.

İhvan'ın İsrail'le normalleşme karşıtı tutumunun vurgulandığı açıklamada, İslam ve Arap dünyasından da normalleşmeyi reddetmeleri, Filistin topraklarının özgürleşmesi, başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulması için destek vermeleri istendi.

Açıklamada ayrıca Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı özgürleştirmenin tüm Müslümanların boynunun borcu olduğu ifade edildi.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada da İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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Kaynak: AA

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