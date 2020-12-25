Son dakika haber... Mısır, Gazze'deki eski konsolosluk binasını boşaltıyor
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Son dakika haber... Mısır, Gazze'deki eski konsolosluk binasını boşaltıyor

25.12.2020 01:31 | Son Güncelleme: 25.12.2020 01:34
Son dakika haber... Mısır, Gazze'deki eski konsolosluk binasını boşaltıyor

Son dakika haberleri: Mısır yönetimi, Gazze'deki eski konsolosluk binasını boşaltmaya karar verdi.

Mısır yönetimi, Gazze'deki eski konsolosluk binasını boşaltmaya karar verdi.

Filistinli kaynaklardan alınan bilgiye göre, 2007 yılına kadar konsolosluk olarak kullanılan ancak daha sonrasında kapatılan binanın tahliyesi kararı alındı. Tahliye işlemi için Mısır'dan aralarında Dışişleri Bakanlığından görevlilerin de olduğu bir heyet çarşamba akşamı Gazze'ye geldi.

Tahliye kararının sebebine ilişkin açıklama yapılmadı.

Er-Ramle Mahallesi'nde bulunan söz konusu bina, Hamas'ın iktidara geldiği 2007 yılına kadar Mısır Konsolosluğu olarak kullanılıyordu. Bu tarihten sonra konsolosluk Ramallah'a taşınmıştı ve bina içindeki eşyalarla birlikte Hamas'a bağlı güvenlik güçleri tarafından korunuyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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