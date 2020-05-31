Son dakika haber: Mısır, Fas, Yemen ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı
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Son dakika haber: Mısır, Fas, Yemen ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

Bir son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 959, Fas'ta 205, Yemen'de 80, Umman'da ise 49'a yükseldi.

Son dakika haber: Mısır, Fas, Yemen ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı
31.05.2020 23:55 | Son Güncelleme: 31.05.2020 23:55

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 959, Fas'ta 205, Yemen'de 80, Umman'da ise 49'a yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 46 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve can kaybının 959'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 1536 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 24 bin 985'e yükseldiği, iyileşen hasta sayısının 6 bin 37 olduğu kaydedildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, toplam can kaybının 205'e, vaka sayısının da 7 bin 807'ye çıktığını duyurdu.

Ülke genelinde iyileşen hasta sayısının ise 5 bin 459 olduğu kaydedildi.

- Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi, 3 kişinin daha virüs sebebiyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 80'e çıktığını açıkladı.

Açıklamada, 12 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 323'e yükseldiği aktarıldı.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 olarak güncellenirken, 1014 yeni enfekteyle birlikte vaka sayısının 11 bin 437 olduğu, toplamda 2 bin 682 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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