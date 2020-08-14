Son dakika haber: Mısır'daki Rabia Meydanı'nda öldürülen genç, arkasında "darbecilerin yalanını ortaya koyan"...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Mısır'daki Rabia Meydanı'nda öldürülen genç, arkasında "darbecilerin yalanını ortaya koyan"...

Son dakika habere göre Mısır'da darbe yönetiminin, 14 Ağustos 2013'te kanlı bir müdahaleye sahne olan Rabia Meydanı'nda gerçekleştirdiği katliamı gizleme çabası, orada öldürülen gencin arkasında bıraktığı video kaydıyla boşa çıktı.

Son dakika haber: Mısır'daki Rabia Meydanı'nda öldürülen genç, arkasında
14.08.2020 13:51 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:54

Mısır'da darbe yönetiminin, 14 Ağustos 2013'te kanlı bir müdahaleye sahne olan Rabia Meydanı'nda gerçekleştirdiği katliamı gizleme çabası, orada öldürülen gencin arkasında bıraktığı video kaydıyla boşa çıktı.

3 Temmuz 2013'te gerçekleştirilen darbenin ardından karşıt gösterileri şiddet kullanarak bastıran güvenlik güçlerinin, Rabia Meydanı'na düzenlediği kanlı baskının üzerinden 7 yıl geçti.

14 Ağustos'ta sabah saatlerindeki müdahalenin hemen ardından dumanların yükselmeye başladığı meydandan, kısa süre sonra ölüm haberleri geldi. Medyaya yansıyan ilk görüntülerde beyaz beze sarılmış bir nevi kefenlenmiş 15 civarında ceset vardı.

Ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yönetimine karşı yapılan darbeye destek veren medya ise söz konusu cesetlere ilişkin yalan haberler yayınladı.

Cuntacıların yönlendirmesi doğrultusunda ana akım medya ve devlet kanalları cesetlerin Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensupları tarafından öldürülmüş olan Abdulfettah es-Sisi yanlılarına ait olduğunu öne sürdü.

Medya gün boyunca yaptığı haberlerde cesetlerin meydandaki platformun altına İhvan tarafından saklandığını ve güvenlik güçleri tarafından oradan çıkarıldığını tekrarladı. Mısır halkının büyük çoğunluğu da bu yalana inandı.

Ancak cesetlerin üzerindeki beyaz bezlerden birisinde vefat eden kişinin adı yazıyordu. Bu isim Ebu Ubeyde Kemaliddin Nuriddin'di. Ayrıca cesetlerin bazılarından hala kan akıyordu ve haliyle yeni vuruldukları belliydi.

Ölümünden 18 saat önce çekilmiş video görüntüsü

Ebu Ubeyde öldürülmeden 18 saat önce bir video çekmiş ve o günün tarihini de söylemişti. Bu video görüntülerinin ortaya çıkması "cuntacıların yalanının yüzlerine vurulduğu" şeklinde yorumlandı.

Oradaki cesetler Sisi yanlılarının değil, darbeye karşı çıkanlara aitti ve meydana yapılan baskında öldürülmüşlerdi.

Katar merkezli Al Jazeera, bağımsız televizyon kanalları ve sosyal medyada yayınlanan Ebu Ubeyde'nin videosunu Mısır medyası görmezden gelmeye çalıştı ve hala yayınlamıyor.

Baskından 18 saat önce çekilen görüntülerde Ebu Ubeyde inşaat mühendisliği son sınıf öğrencisi olduğunu söylüyor ve "Belki de bu benim vasiyetimdir. Bana bir şey olursa diye söylüyorum." diyordu.

Mısır'ın güzel bir ülke olduğunu, gelecek için umutlu olduklarını ancak bütün yaşananların ardından umutlarını yitirdiklerini ifade eden Ebu Ubeyde, yolundan vazgeçmeyeceğini ve Allah için verdiği sözünde duracağını söylüyordu.

Çoktandır hayal ettiği arzusunun, Allah yolunda şehit olmak olduğunu söyleyen Ebu Ubeyde, "Bu benim vasiyetimdir. Bugün 13 Ağustos 2013. Şehit olmayı temenni ediyorum... Esselamu aleykum ve rahmetullah." ifadelerini kullanıyordu.

Cuntacıların ifade ettiği gibi meydandaki cenazeler, İhvan tarafından öldürülmemiş tam aksine Mursi'ye destek veren darbe karşıtı eylemcilere aitti.

"Darbeciler Mısırlıların hayallerini yıkmayı hedefledi"

AA muhabirine konuşan Mısırlı gazeteci Muhammed Gemal Hilal, Rabia Meydanı'ndaki eylemlerin son derece barışçıl olduğunu ancak darbecilerin yüzlerce insanın kanını dökmeyi tercih ettiğini söyledi.

Hilal, meydandaki eylemlerin hedeflerini, "Darbenin reddedilmesi, 25 Ocak devriminin kazanımlarının korunması ve demokratik seçimlerle göreve gelen Muhammed Mursi'nin meşruiyetinin savunulması" şeklinde sıraladı.

Darbeden sonra göreve gelen geçici Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Baradey'in de işaret ettiği gibi "krizi sona erdirmek için çok daha farklı çözüm yolları" olduğunu kaydeden Hilal ancak cuntacıların şiddet kullanmayı tercih ettiğini vurguladı.

Cuntacıların demokrasiden rahatsız olduğunu kaydeden Hilal, şöyle devam etti:

"Darbe karşıtı yargıçlar, darbe karşıtı doktorlar, darbe karşıtı gazeteciler ve darbe karşıtı kadınlar gibi çok farklı platformlar oluşmuştu. Ayrıca darbe karşıtı partiler de bir araya gelmişti. Görüşülüp çözüm bulunabilirdi. Ancak onlar Mısır halkının hayallerini yıkmayı hedefledi.

Darbeciler, Mısır halkına 'gösteri düzenleme ve ifade özgürlüğünü sonlandırma' mesajı vermek istedi. Böylece demokrasiyi kabul etmediklerini ve içlerine sindiremediklerini göstermiş oldular."

Ne olmuştu?

3 Temmuz 2013'te yapılan darbeye karşı çıkanlar başkent Kahire'deki Rabia Meydanı'nda oturma eylemi başlatmıştı.

Darbe karşıtlarını susturmak için silah kullanmaktan çekinmediğini gösteren Mısır güvenlik güçleri, 14 Ağustos 2013 sabahı saat 06.30'da Rabia Meydanı'na müdahale etti.

Akşama kadar devam eden baskında polis mavzerleri ve buldozerler kullanıldı. Ayrıca keskin nişancıların da işaretlenen bazı şahısları vurduğu gözlendi.

İhvan'ın siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Dr. Muhammed el-Biltaci'nin 17 yaşındaki kızı Esma el-Biltaci de bu şekilde şehit edildi.

Resmi verilere göre Rabia katliamında 8'i polis 632 kişi hayatını kaybederken, 2 bine yakın kişi yaralandı. Aynı gün 800 eylemci gözaltına alındı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Magazin
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek Politika
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak Spor
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Esed rejimi zorunlu askerliği reddeden 100 kişiyi mayın tarlasına sürdü: 8 ölü Dünya
Esed rejimi zorunlu askerliği reddeden 100 kişiyi mayın tarlasına sürdü: 8 ölü
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı Magazin
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Son Dakika: Yunanistan'a net mesaj! Hulusi Akar ve komuta kademesi Donanma Komutanlığı'nda incelemelerde bulunuyor Güncel
Son Dakika: Yunanistan'a net mesaj! Hulusi Akar ve komuta kademesi Donanma Komutanlığı'nda incelemelerde...
Biletsiz bindiği uçaktan yaka paça dışarıya atıldı! Kamera anbean kaydetti
Biletsiz bindiği uçaktan yaka paça dışarıya atıldı! Kamera anbean kaydetti
Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı
Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı
Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti
Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
Dolu fırtınasına yakalanan bisikletçi Tim Declercq'in sırtında oluşan kızarıklıklar korkuttu
Dolu fırtınasına yakalanan bisikletçi Tim Declercq'in sırtında oluşan kızarıklıklar korkuttu
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler 'Bazı maçları TRT yayınlasın' önerisinde bulundu
Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler "Bazı maçları TRT yayınlasın" önerisinde bulundu
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Fatma Köse Yaşar Güler Fahrettin Koca Abdurrahman Dilipak
Magazin Alişan Cem Yılmaz Sezen Aksu Kenan Doğulu
Spor Can Bartu Gökhan Gönül Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Gündem Manşetler Oruç İzmir
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Mısır'daki Rabia Meydanı'nda öldürülen genç, arkasında "darbecilerin yalanını ortaya koyan"... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 14:35:36. #1.14#
title