Son dakika haber: Mısır'daki İhvan lideri İzzet, gözaltına alınmasından bu yana ilk defa görüntülendi
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Son dakika haber: Mısır'daki İhvan lideri İzzet, gözaltına alınmasından bu yana ilk defa görüntülendi

11.12.2020 04:59 | Son Güncelleme: 11.12.2020 05:02
Son dakika haber: Mısır'daki İhvan lideri İzzet, gözaltına alınmasından bu yana ilk defa görüntülendi

Son dakika haberler... Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanlığına vekaleten atanan Mahmud İzzet, ağustos ayında gözaltına alınmasından bu yana ilk defa dünkü duruşma sırasında görüntülendi.

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanlığına vekaleten atanan Mahmud İzzet, ağustos ayında gözaltına alınmasından bu yana ilk defa dünkü duruşma sırasında görüntülendi.

Ülke basınında yer alan habere göre, İzzet'in, gıyabi olarak yargılandığı Rehberlik Bürosu olayları olarak bilinen davada aldığı müebbet (25 yıl) hapis cezasıyla ilgili başlatılan yeniden yargılama sürecinde dün Terör İkinci Dairesi'nde duruşma yapıldı.

İzzet, ağustos ayından bu yana ilk defa duruşma salonunda suçluların konulduğu cam kafes içinde görüntülendi.

İzzet kendisine yöneltilen "cinayet ve cinayete teşebbüs" suçlamalarını reddetti.

Duruşmanın 4 Ocak'a ertelendiği belirtildi.

Mısır İçişleri Bakanlığı 28 Ağustos'ta, İhvan Rehberlik Konseyi Başkanlığına vekaleten atanan Mahmud İzzet'in gözaltına alındığını açıklamıştı.

En son El-Minya Ceza Mahkemesi 19 Ağustos'ta, gıyabi yargılanan İzzet hakkında 25 yıl hapis cezası vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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