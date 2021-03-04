Son dakika haber: Mısır'da yaşlılar ve kronik hastalara Kovid-19 aşılama süreci başladı

Son dakika haberine göre Mısır Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde yaşlı ve kronik hastalıkları bulunanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama sürecinin başladığını duyurdu.

Mısır Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde yaşlı ve kronik hastalıkları bulunanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama sürecinin başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde bugünden itibaren yaşlı, kalp hastası, böbrek yetmezliği ve diğer kronik hastalıkları bulunanlara Kovid-19 aşılama sürecinin başladığı bildirildi.

Aşı olmak için başvuran kişi sayısının 160 bine ulaştığı kaydedilen açıklamada, ülke çapında sağlık birimleri ve hastanelerde, online başvuruda bulunamayan vatandaşların aşı kaydı oluşturabilecekleri ofislerin hizmete sunulduğu aktarıldı.

Şu ana kadar 500 bin Kovid-19 aşısı temin edildiğini duyuran bakanlık, önümüzdeki günlerde ise 8 milyon dozun üzerinde aşının teslim alınacağını, aşının 21 gün arayla olmak üzere iki doz halinde uygulanacağını açıkladı.

Mısır'da aşı önceliği sağlık personeline verilmiş ve aşılama süreci geçen 21 Ocak'ta başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık