Son dakika haber! Mısır'da turist otobüsü devrildi, 2'si çocuk 7 kişi öldü
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Son dakika haber! Mısır'da turist otobüsü devrildi, 2'si çocuk 7 kişi öldü

10.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:44
Son dakika haber! Mısır'da turist otobüsü devrildi, 2'si çocuk 7 kişi öldü

Son dakika haber... Mısır'ın kuzeydoğusundaki Süveyş ilinde turist otobüsünün devrilmesi sonucu ikisi çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'ın kuzeydoğusundaki Süveyş ilinde turist otobüsünün devrilmesi sonucu ikisi çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Mısır basınında yer alan haberlere göre, Süveyş ve El-Ayn Es-Suhne kentleri arasındaki çöl yolunda bir turist otobüsü devrildi.

Kaza sonucunda 2'si çocuk 7 kişi öldü, yaralanan 16 kişi de Süveyş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ölenlerinin kimliklerinin henüz tespit edilmediği ve kaza nedeninin ortaya çıkarılması için soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Mısır'da 5 Mart'ta da Kahire'nin güneyindeki çöl yolunda bir yolcu minibüsü ile nakliye aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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