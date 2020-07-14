Son dakika haber... Mısır'da petrol boru hattında dev yangın
Son dakika haberi: Mısır'ın İsmailiye kentinde bulunan bir petrol boru hattında yangın çıktı.
14.07.2020 19:52 | Son Güncelleme: 14.07.2020 20:39
Mısır'ın İsmailiye kentinde bulunan bir petrol boru hattında yangın çıktı.
Mısır'ın İsmailiye kentinde Çöl yolunda yer alan bir petrol boru hattında yangın çıktı. Olay yerine en az 18 itfaiye aracı sevk edildi. İsmailiye-Kahire yolunda çıkan yangında çok sayıda aracın yandığı bildirildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor. - KAHİRE
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Kaynak: İHA