Son dakika haber... Mısır'da olumsuz hava şartları nedeniyle tekne devrildi: 5 ölü

Mısır'ın kuzeyindeki Port Said kenti açıklarında kötü hava şartları nedeniyle bir teknenin devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Port Said kenti açıklarında Akdeniz'de demirli bulunan bir gemiye koli nakliyatı yapan tekne, olumsuz hava şartları nedeniyle oluşan dev dalgaların altında kalarak devrildi.

Olayda 5 kişi hayatını kaybetti.

Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı limanlar kapatıldı

Öte yandan ülke genelinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, bazı limanların kapatılmasına neden oldu.

İskenderiye, Ed-Dehile, Şarm eş-Şeyh, Burullus ve Nuveyba limanlarının kapatıldığı aktarıldı.

Mısır meteoroloji birimleri, hafta boyunca ülkenin yoğun yağış ve şiddetli rüzgarın etkisinde olacağı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı