Son dakika haber | Mısır'da Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği hastanede çıkan yangında 7 kişi öldü
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Son dakika haber | Mısır'da Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği hastanede çıkan yangında 7 kişi öldü

26.12.2020 19:13 | Son Güncelleme: 26.12.2020 19:16
Son dakika haber | Mısır'da Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği hastanede çıkan yangında 7 kişi öldü

Son dakika haberler: Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi edildiği hastanede çıkan yangında 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi edildiği hastanede çıkan yangında 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Mısır'ın resmi ajansı MENA'nın haberinde, ülkenin kuzeyinde Kovid-19 hastalarının tedavisi için tahsis edilen El-Emel Hastanesi'nin yoğun bakım bölümünde yangın çıktığı belirtildi.

Yangında 7 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaydedilen haberde, yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmedi.

Mısır'ın yerel basınında yer alan haberlerde de yangında 7 kişinin dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği, 5 kişide ise yanıklar olduğu aktarıldı.

Yangın sırasında hastaların tahliye edildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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