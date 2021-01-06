Son dakika haber... Mısır'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden doktor sayısı 285'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber... Mısır'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden doktor sayısı 285'e yükseldi

06.01.2021 17:59 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:02
Son dakika haber... Mısır'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden doktor sayısı 285'e yükseldi

Son dakika habere göre Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden doktor sayısı 285'e yükseldi.

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden doktor sayısı 285'e yükseldi.

Mısır Doktorlar Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, 2 doktorun daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle salgında ölen doktor sayısının 285'e çıktığı aktarılan açıklamada, söz konusu doktorlar için yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Sendika Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının verilerini tutmuyor. Resmi olmayan verilere göre, ülke genelinde yaklaşık 2 bin 500 sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Mısır genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 7 bin 918'e, vaka sayısının 144 bin 583'e, iyileşen hasta sayısının ise 115 bin 414'e ulaştığı belirtiliyor.

Başkent Kahire'de Kovid-19'la mücadele kapsamında kapalı alanlarda maske zorunluluğu dahil olmak üzere birçok tedbir alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler İlker Başbuğ Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan İrem Derici İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Sergen Yalçın İsmail Kartal Arda Kardeşler
Tüm Haberler Ocak Çocuk Bursa Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Mısır'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden doktor sayısı 285'e yükseldi - Haberler Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 18:20:45. #1.14#
title