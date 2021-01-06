Son dakika haber... Mısır'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden doktor sayısı 285'e yükseldi

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden doktor sayısı 285'e yükseldi.

Mısır Doktorlar Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, 2 doktorun daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle salgında ölen doktor sayısının 285'e çıktığı aktarılan açıklamada, söz konusu doktorlar için yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Sendika Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının verilerini tutmuyor. Resmi olmayan verilere göre, ülke genelinde yaklaşık 2 bin 500 sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Mısır genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 7 bin 918'e, vaka sayısının 144 bin 583'e, iyileşen hasta sayısının ise 115 bin 414'e ulaştığı belirtiliyor.

Başkent Kahire'de Kovid-19'la mücadele kapsamında kapalı alanlarda maske zorunluluğu dahil olmak üzere birçok tedbir alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak