Son dakika haber! Mısır'da Kovid-19'dan 28 doktor daha hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Mısır'da Kovid-19'dan 28 doktor daha hayatını kaybetti

03.02.2021 23:53 | Son Güncelleme: 03.02.2021 23:56
Son dakika haber! Mısır'da Kovid-19'dan 28 doktor daha hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden doktor sayısı 28 artarak 361'e yükseldi.

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden doktor sayısı 28 artarak 361'e yükseldi.

Mısır Doktorlar Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, salgında yaşamını yitiren doktorlar için "şehit" ifadesi kullanıldı.

Virüs nedeniyle 28 doktorun daha vefat ettiği belirtilen açıklamada, böylece salgında ölen doktor sayısının 361 olduğu aktarıldı.

Açıklamada, şu ana kadar Kovid-19'a yakalanan doktor sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 9 bin 447'ye yükseldi

Öte yandan ülkede virüs kaynaklı can kaybının 9 bin 447'ye, vaka sayısının 167 bin 13'e, iyileşen hasta sayısının ise 130 bin 514'e ulaştığı bildirildi.

Doktorlar Sendikası, 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada, salgının başlangıcından bu yana 333 doktorun hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Sağlık personeline yönelik aşılama sürecinin 21 Ocak'ta başladığı Mısır'da, önümüzdeki haftalarda da 65 yaş üstü kişilerin aşılanacağı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk Selahattin Demirtaş
Magazin Barış Manço Demet Akalın Deniz Akkaya Defne Samyeli
Spor Ali Koç Cenk Tosun Erol Bulut Fatih Terim İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Kadıköy Oyunlar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Mısır'da Kovid-19'dan 28 doktor daha hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 23:56:37. #1.14#
title