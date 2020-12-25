Son dakika haber! Mısır'da gazeteci ve sanatçılardan 7 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika haber! Mısır'da gazeteci ve sanatçılardan 7 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

25.12.2020 23:47 | Son Güncelleme: 25.12.2020 23:50
Son dakika haber! Mısır'da gazeteci ve sanatçılardan 7 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika habere göre Mısır'da son 24 saatte siyasi, gazeteci ve sanatçılardan 7 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'da son 24 saatte siyasi, gazeteci ve sanatçılardan 7 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı, 2 kişi hayatını kaybetti..

Mısır resmi ve özel basınında yer alan haberlerde, Kovid-19'a yakalanan Mısır Ulusal Seçim Kurulu Başkanı Laşin İbrahim ve Zamalek Spor Kulübü Başkanı Ahmed el-Bekri hayatını kaybetti.

Söz konusu haberlerde, Mısır resmi televizyon kanalı Kanal 1'de sunucu Vail el İbraşi, gazeteci Dina Abdulkerim, sinema oyuncusu, yapımcı ve yönetmenlerlerden Youssra, Kerim Fehmi, Hişam Cemal, Cemal el-Adl ve İnas ed-Dağidi'nin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, salgının başından beri Kovid-19 nedeniyle 7 bin 260 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının 128 bin 993'e çıktığı, hastalığı yenenlerin sayısının ise 108 bin 474 olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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