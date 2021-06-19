Son dakika haber... Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam cezası kararı Ankara'da kınandı

Son dakika gelişmesine göre İHH İnsani Yardım Vakfı Ankara ve Özgür-Der Ankara şubeleri tarafından, Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında idam kararı verilmesi protesto edildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Ankara ve Özgür-Der Ankara şubeleri tarafından, Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında idam kararı verilmesi protesto edildi.

Ulus Meydanı'nda bir araya gelen grup, "Sisi Cuntasının İdam Kararlarına Lanet, İhvan'a Bin Selam Olsun" ve Kur'an-ı Kerim'deki Hucurat Suresi'nde yer alan "Müslümanlar Ancak Kardeştirler" ayetinin yazılı olduğu pankartları açtı.

Grup adına açıklama yapan Özgür-Der Ankara Şube Başkanı Yasemin Öğüt, Rabiat'ul Adeviyye Meydanı'ndaki darbe karşıtı protestoları nedeniyle 12 kişi hakkında verilen idam cezalarının onandığını belirterek, intikama veya toplumsal muhalefeti sindirmeye dönük bu siyasi idam kararlarının adaletle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını kaydetti.

Mısırlı kardeşlerinin yanında ve zalimlerin karşısında olduklarını dile getiren Öğüt, "Suriye, Libya ve Karabağ'da hakkı ve adaleti bilfiil sağlama teşebbüsünde bulunan Türkiye yönetiminin, insan hakları ihlali oluşturan bu idam kararları karşısında da tavrını göstermesini beklemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin