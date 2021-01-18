Son dakika haber... Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Ürdün Kralı Abdullah ikili ilişkileri görüştü
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Son dakika haber... Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Ürdün Kralı Abdullah ikili ilişkileri görüştü

18.01.2021 20:29 | Son Güncelleme: 18.01.2021 20:32
Son dakika haber... Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Ürdün Kralı Abdullah ikili ilişkileri görüştü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile başkent Amman'da ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü.

Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile başkent Amman'da ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi, Ürdün Kralı'na sıcak karşılaması ve misafirperverliği için minnettar olduğunu ifade etti.

Mısır ve Ürdün halkları arasında kardeşlik, sevgi, ortak tarih ve kader bağlarının olduğunu vurgulayan Sisi, "Mısır'ın Ürdün ile ikili ilişkilerini bütün alanlarda daha da güçlendirme arzusunda olduğunu" dile getirdi.

Görüşmede Kral Abdullah, Ürdün halkının, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Amman ziyaretini memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, Mısır'ın çeşitli konularda Ürdün'e verdiği desteği hatırlattı.

Mısırlıların Ürdün'de birçok sektörde yaptıkları yatırımlarla ülkenin kalkınmasında önemli roller üstlendiğinin ve bunu takdirle karşıladıklarının altını çizen Kral Abdullah, iki kardeş ülke ve halkın ortak çıkarları kapsamında, Mısır ile her alanda ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki istekliliğini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ürdün'e son resmi ziyaretini 25 Ağustos 2020'de gerçekleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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