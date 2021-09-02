Son dakika haber... Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüştü
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Son dakika haber... Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüştü

Son dakika haber... Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler... Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire'de El İtihadiye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire'de El İtihadiye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 21 Eylül'de BM Genel Kurulu öncesinde görüşmeler gerçekleştirmek üzere başkent Kahire'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüştü. Mısır Cumhurbaşkanlığı Resmi Sözcüsü Bassam Radi, El İtihadiye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmede Filistin meselesindeki son gelişmeler ve Ortadoğu'daki barış süreciyle ilgili konuların ele alındığını belirtti. Radi, görüşmede iki liderin çeşitli forumlarda ve her düzeyde Filistin davasına destekle ilgili sonraki adımları takip etmek için çeşitli ortak çıkar konularında aralarında yoğun istişare ve koordinasyonu sürdürme konusunda anlaştıklarını da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Sisi görüşme sırasında yaptığı açıklamada, Mısır'ın Filistin davasıyla ilgili her konuda, Filistinli kardeşlerle yakın koordinasyon içinde, Filistin halkının uluslararası meşruiyet referanslarına uygun olarak meşru haklarını geri kazanmasına yardımcı olmak amacıyla çabalarını sürdüreceğini vurguladı. Bir sonraki aşamada Filistin'in siyasi bir çözüme yönelik tutumunu desteklemek ve müzakerelerin yeniden başlatılmasının yanı sıra Filistin ve İsrail tarafları arasındaki ateşkesin sağlamlaştırılması için tüm çabaları birleştirmenin önemini dile getiren Sisi, tüm Filistin güçleri ve grupları arasındaki uzlaşma sürecini tamamlayarak Filistin saflarının birliğini sağlamak için çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Mısır'ın Filistin davasını destekleme yönündeki yoğun çabalarını takdir ettiğini ifade ederek, Filistin davasına adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşmak amacıyla Mısır'ın bu konudaki tarihsel rolünü övdü.

Öte yandan, Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail-Filistin barış sürecinin yeniden başlaması kapsamında Mısır, Ürdün ve Filistin arasında bugün Kahire'de düzenlenecek üçlü zirveye katılmak üzere dün Kahire'ye gelmişti. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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