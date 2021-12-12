Son dakika haber: Mısır Cumhurbaşkanı, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı ile "askeri iş birliğini" görüştü - Haberler
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Son dakika haber: Mısır Cumhurbaşkanı, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı ile "askeri iş birliğini" görüştü

Son dakika haber: Mısır Cumhurbaşkanı, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı ile
AA / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire'ye gelen Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Dacic'i kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire'ye gelen Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Dacic'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasında askeri iş birliği, düzensiz göçmen sorunuyla mücadele ve çeşitli alanlarda ikili iş birliğinin geliştirilmesi meseleleri ele alındı.

Filistin meselesi başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel gelişmeleri de konuşan ikili, bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması yollarını masaya yatırdı.

Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Dacic, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Mısır'a gelmişti.

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AA / Ferdi Bayat - Son Dakika Haberleri

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