Son dakika haber! Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, Covid-19 aşısı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, Covid-19 aşısı oldu

Son dakika haber! Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, Covid-19 aşısı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mısır Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Covid-19 aşısı olduğu bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Covid-19 aşısı olduğu bildirildi.

Covid-19'a karşı aşılama kampanyaları birçok ülke de tüm hızıyla sürerken, ülke liderleri halkı aşı yaptırmaları yönünde teşvik etmek için aşı olmaya devam ediyor. Mısır Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Covid-19 aşısı olduğu bildirildi. Ofis, es-Sisi'nin hangi aşıyı yaptırdığını ise paylaşmadı.

Mısır'da şu anda Covid-19'a karşı yürütülen aşılama kampanyası kapsamında AstraZeneca aşısı ile Çin tarafından geliştirilen Sinopharm aşısı halka uygulanıyor. Es-Sisi'nin Sağlık İşleri Danışmanı Awad Tag el-Din cuma günü yerel bir haber kanalına verdiği demeçte, Mısır'da yaklaşık yarım milyon kişinin Covid-19'a karşı aşılandığını ifade etmişti.

Mısır'da toplam vaka sayısı 221 bin 570'e, toplam can kaybı ise 12 bin 998'e ulaştı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2 haftalık kısmi kapanma yarın bitiyor ama tablo hala karanlık! İşte bilim insanlarının yeni tedbir önerileri
2 haftalık kısmi kapanma yarın bitiyor ama tablo hala karanlık! İşte bilim insanlarının yeni tedbir önerileri
Sosyal mesafede ezber bozan araştırma: 20 metre ile 2 metre mesafe arasında fark yok
Sosyal mesafede ezber bozan araştırma: 20 metre ile 2 metre mesafe arasında fark yok
Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 38 bin 553 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 38 bin 553 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Mete Kalkavan Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, Covid-19 aşısı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 21:33:03. #1.16#

title