Son dakika haber... Misi'nin geleceği çocuklara emanet
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Son dakika haber... Misi'nin geleceği çocuklara emanet

Son dakika haberine göre - Misi'nin geleceği çocuklara emanet Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 'Köyünün geleceği'Misi'n' projesinde yer alan Misili çocuklarla buluştu.

22.08.2020 11:17 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:23

- Misi'nin geleceği çocuklara emanet

BURSA - Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 'Köyünün geleceği'Misi'n' projesinde yer alan Misili çocuklarla buluştu. Çocuklardan proje kapsamında yaptıkları faaliyetleri ve önerilerini dinleyen Başkan Erdem, sanat etkinlikleri için mekan taleplerine de olumlu cevap verdi.

Nilüfer Belediyesi'nin, köyde yaşayan çocukların, sürdürülebilir projeler üreterek hem kendilerine hem de köylerine bir gelecek oluşturmaları için hayata geçirdiği "Köyünün geleceği'Misi'n"projesinde yer alan çocuklar, hem yaşadıkları yerin tarihi ve kültürel varlıklarının farkına varıyor, hem de etkili iletişim tekniklerini, takım çalışmasını ve proje yazmayı öğreniyor.

Proje kapsamında büyük aşama kateden çocuklar Misi'nin geleceğine yön verecek çalışmalarını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile paylaştı. Misili çocuklarla mahallelerinde bir araya gelen Başkan Turgay Erdem, çalışmaları hakkında bilgiler alarak önerilerini dinledi.

Misi'nin geleceğe aktarılacak çok önemli değerleri olduğunu vurgulayan Başkan Turgay Erdem, "Bu bölgenin doğal dokusunun bozulmaması için hepimize önemli görevler düşüyor. Burayı geleceğe miras olarak bırakmalıyız. Bursa'da bu kadar güzel bir yeri tahrip ettirmemeliyiz. Ben kişisel olarak da mesleğim gereği buraların korunması için çalışmalar da yaptım. Bu tür konuları siz çocuklarla konuşmak bazen daha etkili oluyor. Biz büyükler bazen bu konularda hassas davranmayabiliyoruz. Biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Size de projenizde her türlü desteğe hazırız. Sizlerin de bu bölgeyi iyi tanıması ve koruması çok önemli" dedi.

Başkan Erdem'den çocuklara mekan sözü

Buluşmada çocuklar, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'den şu anda çalışmalarını yaptıkları binanın kendilerine kalıcı olarak tahsis edilmesini talep etti. Talebi olumlu karşılayan Başkan Erdem, "Bu alan tekrar düzenlenmeli. Siz çalışmalarınızı burada yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz" dedi.

Başkan Erdem sanat etkinlikleri için kullanılacak alanın tasarımını da çocukların yapmasını isteyerek " Burası sizler için. Sizler de bir tasarım planlayın bize iletin değerlendirelim ve burayı birlikte dizayn edelim" diye konuştu.

Çocukların sokak hayvanları, spor alanları gibi isteklerine de kulak veren Başkan Erdem, otopark sorununun dile getirilmesi üzerine de, "Misi'nin girişinde bir alan var. Orayı park yeri yapmak adına çalışıyoruz. Bölge halkı aracıyla evlerine girebilecek, ama misafirlerin Misi'ye girişini yaya olarak sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Projeye katılan çocuklar da Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Köyünün geleceği'Misi'n"projesinin kendileri için çok verimli geçtiğini belirterek, tatillerini iyi değerlendirdiklerini ifade ettiler. Misi'nin geleceği için katkı koymak istediklerini dile getiren çocuklar, proje kapsamında geziler, etkinlikler ve sosyal gelişimi sağlayacak çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekledi.

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Son dakika haber... Misi'nin geleceği çocuklara emanet

Kaynak: İHA

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