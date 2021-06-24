Son dakika haber | Minik Rana'ya polis ağabeylerinden sürpriz doğum günü
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Son dakika haber | Minik Rana'ya polis ağabeylerinden sürpriz doğum günü

Son dakika haber | Minik Rana'ya polis ağabeylerinden sürpriz doğum günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haber: Ankara'nın Polatlı ilçesinde motorize Yunus polisleri, büyünce polis olmak isteyen 9 yaşındaki Rana Öztek'e doğum günü sürprizi yaptı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde motorize Yunus polisleri, büyünce polis olmak isteyen 9 yaşındaki Rana Öztek'e doğum günü sürprizi yaptı. Ailesi tarafından bir kafeye götürülen Rana, karşısında doğum günü pastasıyla gelen polisleri görünce büyük mutluluk yaşadı.

Polatlı'da yaşayan Nedim ile Zerrin Öztek çiftinin en küçük kızları Rana, bir polis hayranı ve büyünce Yunus polisi olmak istiyor. Rana'nın doğum günü öncesi babası ile annesi polis merkezine giderek, Yunus polislerin kızlarına doğum günü sürprizi yapmalarını istediklerini söyledi. Bunun üzerine motorize Yunus polisleri, yaptırdıkları pastayla 9 yaşındaki Rana'nın bulunduğu kafeye gitti. Polis siren sesini duyunca koşarak kafeden dışarı çıkan Rana, karşısında çok sevdiği Yunus polislerini görünce büyük mutluluk yaşadı. Rana, polisin elindeki doğum günü pastasını görünce duygulandı. Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Rana, hayalini kurduğu polis motosikletine de bindi.

"Ben de polis olacağım"

Polisleri görünce büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Rana, "Yunus polisleri abilerime teşekkür ederim. Onları çok seviyorum, bende büyünce polis olacağım. Polisleri görünce hep el sallıyorum, onlar da bana el sallıyor. Bazen duruyorlar, konuşuyoruz" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Baba Nedim Öztek ise kızlarını mutlu ettikleri için polislere teşekkür ederek, "Rana geleceğin Yunusu. Çok istiyor ve inşallah ideallerine kavuşur. Allah polisi ve askerimizi korusun, ayaklarına taş değdirmesin" dedi. - ANKARA

Son dakika haber | Minik Rana'ya polis ağabeylerinden sürpriz doğum günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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