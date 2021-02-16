Son dakika haber | Minik Esat'ın parmağına sıkışan musluk yüzüğü, kesilerek çıkartıldı
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Son dakika haber | Minik Esat'ın parmağına sıkışan musluk yüzüğü, kesilerek çıkartıldı

16.02.2021 23:08 | Son Güncelleme: 16.02.2021 23:12
Son dakika haber | Minik Esat'ın parmağına sıkışan musluk yüzüğü, kesilerek çıkartıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre MERSİN'in 4 yaşındaki Esat Çelik'in parmağına sıkışan musluk yüzüğü itfaiye erlerince kesilerek çıkartıldı.

MERSİN'in 4 yaşındaki Esat Çelik'in parmağına sıkışan musluk yüzüğü itfaiye erlerince kesilerek çıkartıldı.

Tarsus Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Çelik ailesinin oğlu Esat Çelik, evdeki musluk yüzüğüyle oynarken parmağını sıkıştırdı. Anne ve babasına seslenen minik Esat, ağlayarak yardım istedi. Çocuğun parmağına sıkışan musluk yüzüğünü çıkartamayan anne-baba, oğullarını Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastane personelinin durumu bildirmesi üzerine hastaneye itfaiye ekibi sevk edildi. Esat'ın parmağındaki musluk yüzüğü itfaiye erlerince dikkatlice kesilerek çıkartıldı. Çocuğu yüzükten kurtaran itfaiye erleri, aile ve hastane personelince alkışlandı. 


Son dakika haber | Minik Esat'ın parmağına sıkışan musluk yüzüğü, kesilerek çıkartıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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