Son dakika haber | Minik Betül engelli maaşını yangın bölgesine bağışladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Minik Betül engelli maaşını yangın bölgesine bağışladı

Son dakika haber | Minik Betül engelli maaşını yangın bölgesine bağışladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gelen son dakika haberlerine göre 4 ay önce yürüyebilmesi için Muğla Valiliği koordinesinde yardım kampanyası başlatılan 11 yaşındaki yürüme engelli Betül Dal, devletin sağladığı imkanlarla ayağa kalkarken, aldığı engelli maaşını Muğla'da yanan ormanlar için bağışladı.

4 ay önce yürüyebilmesi için Muğla Valiliği koordinesinde yardım kampanyası başlatılan 11 yaşındaki yürüme engelli Betül Dal, devletin sağladığı imkanlarla ayağa kalkarken, aldığı engelli maaşını Muğla'da yanan ormanlar için bağışladı.

29 Temmuz'da başlayan ve tüm Muğla'yı alevlere hapseden orman yangını sonrası Türkiye'nin dört bir köşesinden maddi ve manevi yardım yağıyor. Yiyecek, içecek, giyecek, barınma eşyası gibi yardımların yanında nakdi yardımlar da devam ediyor.

Denizli Pamukkale ilçesi kırsal Küçükdere Mahallesi'nde oturan, tedavisinin ilk bölümü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamlanan 11 yaşındaki Betül Dal, mahalle muhtarlığının Muğla'daki yangınlar için yardım topladığını duyunca devletten aldığı engelli maaşını bağışladı. Betül Dal, "Çıkan yangınlara çok üzüldüm. Kavaklıdere, Bodrum, Marmaris, Milas, Menteşe dualarım sizinle. Ben bu ayki maaşımı Pamukkale'nin Küçükdere köyünün yardım konvoyu ile birlikte size gönderiyorum. Geçmiş olsun Muğla, geçmiş olsun Türkiye" dedi.

Küçükdere Mahallesi sakinleri de 4 kamyon yem, saman, yonca, bir kamyon kıyafet ve gıda yardımı ile Marmaris'e gelerek yardımları koordinasyon merkezine teslim etti. - MUĞLA

Son dakika haber | Minik Betül engelli maaşını yangın bölgesine bağışladı
Son dakika haber | Minik Betül engelli maaşını yangın bölgesine bağışladı
Son dakika haber | Minik Betül engelli maaşını yangın bölgesine bağışladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Mahmut Özer Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Gülben Ergen Yonca Evcimik Şahan Gökbakar
Spor Burak Elmas Merve Çoban Metin Oktay Abdullah Avcı Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Minik Betül engelli maaşını yangın bölgesine bağışladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 13:18:59. #1.16#

title