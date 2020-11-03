Son dakika haber... Minik Ayda, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi
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Son dakika haber... Minik Ayda, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi

03.11.2020 10:31 | Son Güncelleme: 03.11.2020 10:34
Son dakika haber... Minik Ayda, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi

Son dakika haberi... İzmir'deki depremin ardından 91. saatte Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılan Ayda Gezgin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.

İzmir'deki depremin ardından 91. saatte Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılan Ayda Gezgin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.

Enkazdan çıkarıldıktan sonra ambulansa alınan Ayda Gezgin, polis eskortu eşliğinde ambulansla getirildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servis girişinde alkışlarla karşılandı.

İzmir'de deprem sonrası enkazdan çıkarılan 107. kişi olan Ayda Gezgin'in gözlerinin açık olduğu ve çevresine baktığı gözlendi.

Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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