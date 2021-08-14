Son dakika haber! Minibüsünün altında kalan çocuk öldü
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Son dakika haber! Minibüsünün altında kalan çocuk öldü

Son dakika haber! Minibüsünün altında kalan çocuk öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün altında kalan iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün altında kalan iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yavuz Selim mahallesinde meydana geldi. Kardeşinin evine misafirliğe giden Hasan G., misafirlikten sonra eve dönmek için 02 AAF 640 plakalı minibüsüne bindi. Hasan G., minibüsün arkasında oturan yeğeni Yusuf Arda G.'yü (2) karanlıkta fark etmeden, minibüsü hareket ettirdi. Tekerleklerin altında kalan yeğenini gören amca, hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Yusuf Arda G.'ye ilk müdahale yapıldıktan sonra hemen Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yusuf Arda G. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü gözaltına alınırken, çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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