Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

28.11.2020 13:25 | Son Güncelleme: 28.11.2020 13:30

Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Konya'nın Hüyük ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

KONYA - Konya'nın Hüyük ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Isparta Karayolu'nun 30.kilometresinde, Hüyük ilçesi Budak Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta meydana geldi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Basından kaçmışlardı! Kendisinden 25 yaş küçük ünlüyle yaşadığı ilişki yeniden gündem oldu
Basından kaçmışlardı! Kendisinden 25 yaş küçük ünlüyle yaşadığı ilişki yeniden gündem oldu
Bilim Kurulu üyesi gün verip uyardı: Daha sert tedbirler hızlıca devreye sokulabilir
Bilim Kurulu üyesi gün verip uyardı: Daha sert tedbirler hızlıca devreye sokulabilir
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı

Hakan Y. yönetimindeki 42 ABF 686 plakalı minibüs Beyşehir kent merkezi yönüne giderken kavşağa çıkan Hüseyin L. yönetimindeki 42 VD 045 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilden yola savrulan Erol Güleç olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan Tarık Y. kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ RIZA ÖNSES

İlgili Haberler

Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Samsun'da kavşakta otomobil minibüsle çarpıştı: 1 yaralı
Samsun'da kavşakta otomobil minibüsle çarpıştı: 1 yaralı
Son dakika haber | Kocaeli'de iki otomobil tır ile çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haber | Kocaeli'de iki otomobil tır ile çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Garo Paylan İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Hande Erçel İrem Derici
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Ersun Yanal Abdullah Avcı Robert Prosinecki
Tüm Haberler Ölü Kaza Müzik Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 13:31:59. #1.15#
title