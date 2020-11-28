Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Konya'nın Hüyük ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

KONYA - Konya'nın Hüyük ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Isparta Karayolu'nun 30.kilometresinde, Hüyük ilçesi Budak Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta meydana geldi.

Hakan Y. yönetimindeki 42 ABF 686 plakalı minibüs Beyşehir kent merkezi yönüne giderken kavşağa çıkan Hüseyin L. yönetimindeki 42 VD 045 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilden yola savrulan Erol Güleç olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan Tarık Y. kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ RIZA ÖNSES