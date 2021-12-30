Son dakika haber | Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldürülmesine ilişkin dava 25 Şubat'ta başlayacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldürülmesine ilişkin dava 25 Şubat'ta başlayacak

Son dakika haber | Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldürülmesine ilişkin dava 25 Şubat'ta başlayacak
AA / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i (28), kaldırımda yürüdüğü sırada kılıçla saldırarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan dava açılan tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, 25 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i (28), kaldırımda yürüdüğü sırada kılıçla saldırarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan dava açılan tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, 25 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, mimar Başak Cengiz'i 9 Kasım'da akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'taki oturduğu siteye yürüdüğü sırada kılıçla saldırarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Can Göktuğ Boz (27) hakkında hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, ilk duruşmanın 25 Şubat'ta yapılmasına karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz'un ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz'un ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

AA / Filiz Kınık Öz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title