Son dakika haberi | Milyonlarca liralık vurgun yapan dijital para dolandırıcılarına operasyon
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Son dakika haberi | Milyonlarca liralık vurgun yapan dijital para dolandırıcılarına operasyon

26.02.2021 11:04 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:11
Son dakika haberi | Milyonlarca liralık vurgun yapan dijital para dolandırıcılarına operasyon

Son dakika gündem haberi... DİJİTAL para üretimi yaparak yüksek kazanç elde etme vaadi ile para toplayıp, "piramit yapı" sistemi kuran ve milyonlarca liralık dolandırıcılık gerçekleştiren çeteye operasyon düzenlendi.

DİJİTAL para üretimi yaparak yüksek kazanç elde etme vaadi ile para toplayıp, "piramit yapı" sistemi kuran ve milyonlarca liralık dolandırıcılık gerçekleştiren çeteye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şirketin dijital para üretimi yaparak yüksek kazanç elde etme vaadi ile vatandaşlardan para toplama yöntemi ile dolandırıcılık faaliyeti yürüttüklerini belirledi. Ekipler,  şüphelilerin dolandırıcılık eylemleri için "piramit yapı" kurduklarını, bu yöntemle çok sayıda vatandaşı mağdur ettiklerini tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yeni üyelerin sisteme dahil olmaları ile şüphelilerin bu kişiler üzerinden haksız kazanç temin ettiklerini tespit etti. 328 kişiyi dolandırarak, 1 milyon 270 bin 779 avro, 12 bin 000 dolar, 4 milyon 177 bin 374 lira haksız kazanç elde eden 37 şüpheliye İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Bursa, Balıkesir, Manisa, Konya, Samsun, Van, Nevşehir, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya olmak üzere 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 19 şüpheli yakalandı.  Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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