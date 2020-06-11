Son dakika haber... Millî Türk Talebe Birliğinden "Ayasofya açılacak" açıklaması
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Son dakika haber... Millî Türk Talebe Birliğinden "Ayasofya açılacak" açıklaması

Son dakika haberi: Milli Türk Talebe Birliği Eskişehir Şubesi tarafından yapılan açıklamada, Ayasofya Camii'nin mutlaka açılması gerektiği belirtildi.

Son dakika haber... Millî Türk Talebe Birliğinden
11.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:12

Milli Türk Talebe Birliği Eskişehir Şubesi tarafından yapılan açıklamada, Ayasofya Camii'nin mutlaka açılması gerektiği belirtildi.

Yaptığı açıklamada, tarihi camilerin müzeye, depoya ve hatta ahıra çevrildiği, içlerindeki yüzlerce nadide eserin talan edildiği bir dönemde maalesef Ayasofya Camii'nin de 1934 yılında alınan bir Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrildiği belirtilerek, "Bizans'tan çok Bizansçı, Batıdan daha Batıcı olan ve milletin değerleriyle daima kavgalı olan malum zihniyet, ecdadın bize bıraktığı en büyük miraslardan Ayasofya'nın kıymetini de bilememiştir. Cihanın en güzel beldelerinden İstanbul'un kalbi mübarek mekan Ayasofya'nın müzeye çevrilmesi Türk tarihine, mukaddesatına, ruhuna, ihanetlerin en büyüğü olmuş ve öz ruhumuz müzeye kaldırılmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in kıyamete kadar camii olarak kalmasını bütün insanlığa emanet ve vasiyet ettiği Ayasofya, secdeye hasret kalmıştır! Artık Ayasofya açılmalıdır. Türk'ün bahtıyla beraber açılmalıdır. Üstat Necip Fazıl'ın dediği gibi; Ayasofya'yı kapalı tutmak, Yunanlıya 'ben yapamıyorum; sen gel de kendi hesabına aç!' demekten farksızdır. Ayasofya açılacak, hem de öylesine açılacak ki, kaybedilen bütün manalar, zincire vurulmuş masumlar gibi onun içinden fırlayacak! Öylesine açılacak ki, bu millete iyilik ve kötülük etmişlerin dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek. Bu noktada ülkemiz, milletimiz ve tüm dünya Müslümanlarının gözü, kulağı haline gelen ve hasretle beklenen Ayasofya Camii ile ilgili olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu süreçte sonsuz destek olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Ayasofya'nın müze kaldığı her gün bizler için ıstırap, cami olarak ibadete açıldığı gün ise tüm dünya Müslümanları için bayram olacaktır... Evet, Ayasofya'yı artık önüne geçilmez bu sel açacak! Zincirler kırılacak Ayasofya açılacak" denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

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